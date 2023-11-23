В деле Коломойского продолжили досудебное расследование

фото: суспільне

Шевченковский райсуд Киева 23 ноября продлил досудебное расследование по делу олигарха Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года включительно.

Об этом пишет Суспільне.

Прокуроры просили продлить досудебное расследование по делу о завладении Коломойским средств ПриватБанка.

По словам прокуроров, нужно больше времени, чтобы опросить подозреваемых в уголовном производстве, провести следственные эксперименты, судебно-экономические экспертизы, провести допросы свидетелей, опросить должностных лиц ПриватБанка и тому подобное.

Реклама:

"Зато сторона защиты, в частности адвокаты Олег Пушкарь и Александр Лысак просили не удовлетворять ходатайство прокурора о продлении досудебного расследования", - пишет Суспільне.

"Есть документы, есть финансовые операции, поэтому в этом объем доказательств сводится не к показаниям свидетелей, а к расчетным операциям", - сказал Лысак.

В конце концов, суд удовлетворил ходатайство прокуроров продолжить досудебное расследование.

Реклама:

Между тем издание ТСН.ua, которое входит в медиахолдинг 1+1 media Коломойского, обнародовало письмо олигарха к генпрокурору Украины Андрею Костину, в котором Коломойский пожаловался на предвзятость представителей Офиса генпрокурора и затягивание расследования, а также попросил лично вмешаться в ситуацию.

Напоминаем:

Апелляционный суд Киева частично изменил меру пресечения олигарху Игорю Коломойскому - он останется под стражей до 2 декабря 2023 года. При этом суд уменьшил размер залога с 3 млрд 891 млн грн до 3 млрд 712 тыс грн.

Шевченковский районный суд города Киева отклонил ходатайство об изменении меры пресечения Игорю Коломойскому на домашний арест.

Ранее Шевченковский районный суд Киева продлил срок пребывания под стражей олигарха Игоря Коломойского еще на месяц до 2 декабря включительно. Размер залога тогда был 3,9 млрд грн.

2 сентября Служба безопасности Украины, Бюро экономической безопасности и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по статьям 190 и 209 Уголовного кодекса: мошенничество и легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем. Впоследствии Коломойский получил еще 2 подозрения: о выводе из ПриватБанка в общей сложности 15 млрд грн.

Шевченковский райсуд Киева избрал Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 дней с возможностью внесения залога в размере почти 510 миллионов гривен. Впоследствии размер залога увеличился до 3,89 млрд грн.

8 сентября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура на двое суток наложили арест на активы и имущество Коломойского.

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

24 октября Шевченковский суд Киева отклонил ходатайство защиты Игоря Коломойского об изменении меры пресечения на домашний арест, оставил альтернативу - внесение залога в 3,9 млрд гривен, и отправил на медобследование.

Коломойскому грозит до 12 лет тюрьмы.

Экономическая правда