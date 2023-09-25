ВАКС отказался рассматривать продление ареста активов Коломойского - ЦПК

Судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко 21 сентября отказал прокурорам Специализированной антикоррупционной прокуратуры в аресте активов олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции".

"Активы, которые ранее временно арестовывали НАБУ и САП, теперь хоть сегодня можно продать или переписать. Временный арест на имущество действовал всего 48 часов, а судья Ткаченко держал у себя ходатайство более 10 дней и отказался его даже рассматривать", - заявил председатель правления ЦПК Виталий Шабунин.

В ЦПК предполагают, что Ткаченко сослался на "правки Лозового", которые позволяют судам закрывать дела, которые отправили в суд после окончания сроков расследования.

Реклама:

"Именно такие аргументы использовал Ткаченко, когда отпустил задержанного фигуранта дела Коломойского Ярослава Лугового", - отметил Шабунин.

Напоминаем:

15 сентября стало известно, что судья Высшего антикоррупционного суда Олег Ткаченко объявил об истечении сроков досудебного расследования по делу Коломойского и отпустил без меры пресечения одного из фигурантов.

Реклама:

Как сообщалось, НАБУ и САП после сообщения 7 сентября о подозрении бывшему конечному бенефициару ПриватБанка Коломойскому в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн направили в ВАКС ходатайство о наложении ареста на его имущество. Отмечалось, что арест на 48 часов был наложен на "доли в уставном капитале обществ, которыми подозреваемый владеет прямо или косвенно, в разрезе 307 юридических лиц, в том числе акционерных обществ, расчетной стоимостью более 3 млрд грн, а также почти на 1 тыс. объектов недвижимого имущества, более 1,6 тыс. транспортных средств и судов".