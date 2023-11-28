Новости 28 ноября: приватизация Ощадбанка, законы против аграриев, тюрьма за нефть из РФ

США пригрозили тюрьмой. Минфин США разослал письма около 30 фирмам, контролирующим до сотни нефтяных танкеров, в которых содержится предупреждение о тюремном заключении в случае нарушения ценового потолка для российской нефти.

Санкции против российского ВПК. В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент - меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники.

Бюджет-2024. Президент Владимир Зеленский подписал главную смету страны на 2024 год.

Разблокирование границы с Польшей. Одна из ассоциаций польских перевозчиков, не вовлеченная в блокирование границы с Украиной, предложила свое видение компромисса, который частично удовлетворил бы интересы блокировщиков.

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Проблемы на словацкой границе. Словацкие перевозчики угрожают с 1 декабря заблокировать главный пункт пропуска страны на границе с Украиной, если не будут приняты меры по ограничению конкуренции со стороны украинских перевозчиков.

Законопроекты, создающие угрозу. Одобренные Радой в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2, которые продвигаются как мера для уменьшения нелегального экспорта аграрной продукции из Украины, создают реальные риски для добросовестных экспортеров, ставя их в тяжелые и неблагоприятные условия.

Приватизация Ощадбанка. Государственный Ощадбанк можно будет приватизировать через 4 года после завершения войны с Россией.

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Географические названия Крыма. В Крыму вернут исторические топонимы на крымскотатарском языке.

Метро на Троещину. Старт строительства метро на Троещину и других инфраструктурных объектов хотят заложить в Городскую целевую программу развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы.

Еще один McDonald's. Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 27 ноября начала работу в Кропивницком - заведение расположено в центре города на ул. Большая Перспективная, 45/9.

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