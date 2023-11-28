Метро на Троещину и другие инфраструктурные проекты: в Киеве анонсировали старт строительства 

Старт строительства метро на Троещину и других инфраструктурных объектов хотят заложить в Городскую целевую программу развития инфраструктуры Киева на 2024-2025 годы.

Об этом сообщается в проекте решения, опубликованном на сайте Киевсовета.

В данный момент проект решения киевских властей находится на рассмотрении профильных комиссий городского совета.

Согласно документу, общий бюджет данной программы составляет 34 млрд 783,627 млн грн. При этом 19 млрд 880,8 млн грн предполагается выделить из бюджета столицы, 800 млн грн - получить из госбюджета, 14,1 млрд грн – из других источников.

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Самый известный киевский долгострой - Подольский мостовой переход - к концу 2025 года должны довести, согласно целевой программе, до 88% готовности. На это предполагается выделить 850 млн грн в 2024 году и 950 млн грн в 2025-м, причем все 1,8 млрд грн - из горбюджета.

Программа также предусматривает активизацию проектов по развитию столичного метрополитена.

На строительство участка Сырецко-Печерскої линии метрополитена от ст. "Сырец" на жилмассив Виноградарь с электродепо предусмотрены 1,49 млрд грн на два ближайших года, из них 640 млн грн - в 2024-м и 850 млн грн - в 2025-м.

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Планом обозначено также строительство в 2025 году выхода из ст. м. "Львовская брама" на 20 млн грн из местного бюджета.

Обустройство вестибюля станции "Вокзальная" под современные потребности в 2024-2025 годах со строительством второго выхода обойдется в 11 млн грн.

Чтобы сделать инклюзивной к 2025 году одну из новейших станций метро – "Житомирскую" – программой предусмотрено в 25 раз больше финансирования, чем для "Вокзально" - 278,6 млн грн.

В планах развития столичной инфраструктуры значится также старт строительства метро на Троещину, а именно участка Подольско-Выгуривской линии метрополитена от станции "Глыбочицкая" до станции "Радужная" - с символическими 5 млн грн в 2024 году и 20 млн грн в 2025-м, что позволит, как указано в целевой программе, пройти 10 м к концу указанного периода.

На сооружение участка Куреневско-Красноармейской линии метрополитена от ст. "Выставочный центра" к Одесской площади предусмотрено 46,8 млн грн городских средств в 2025 году.

Власти также обещают начать строительство троллейбусных линий в Бровары и Гостомель, Ирпень, Бучу, по что предусмотрено по 25 млн грн на каждое направление с целью достичь 2,5% готовности проекта к концу 2025 года.

Бюджет реконструкции транспортной развязки ул.Богатырская/Полярная достигает почти 1,4 млрд грн, из них 579,2 млн грн под 2024 год и 819,27 млн грн – 2025-й. Еще 40 млн грн в 2025 году предполагает проект Шулявской развязки.

На комплексную реконструкцию на ближайшие два года трамвайных линий на Контрактовой площади – 280,5 млн грн, на реконструкцию здания фуникулера – 355,9 млн грн.

На 2024 год предлагается строительство участка Большой Окружной от пр.Рокоссовского до Богатырской с сооружением транспортной развязки (121 млн 63,9 тыс. грн из горбюджета).

При этом, на разработку документации по транспортному моделированию Киева предлагается выделить 14 млн грн в 2025 году.

На обновление подвижного состава в двухлетней перспективе большая часть предусмотренного финансирования будет выделена в рамках целевого кредита Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) по национальному проекту "Городской общественный транспорт Украины". В частности, согласно программе, 989,8 млн грн будут направлены на приобретение 85 автобусов, 3 млрд грн на 42 трамвайных вагона, 2,77 млрд грн на 74 троллейбуса и 4,168 млрд грн на 48 новых вагонов метро. В очередной раз будут обновлять кабины фуникулера – в этот раз на 486,7 млн грн.

На проекты, запланированные на 2024 год, согласно документу, требуется финансирование в размере 14 млрд 953,8 млн грн, в том числе 8,96 млрд грн из городского бюджета и 5,993 млрд грн из других источников.

В 2025 году объем финансирования на реализацию запланированных проектов составляет 19 млрд 829,7 млн грн, в том числе 800 млн из госбюджета, 10,920 млрд грн из городской казны и 8,109 млрд грн из других источников.