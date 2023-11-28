McDonald's открыл ресторан в Кропивницком

фото: McDonald's

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 27 ноября начала работу в Кропивницком - заведение расположено в центре города на ул. Большая Перспективная, 45/9.

Об этом сообщает пресс-служба сети.

"В новом ресторане площадью около 483 м2 - современный интерьер и пространство для 129 гостей в зале и 144 на террасе. Ради удобства клиентов в заведении установлены терминалы самообслуживания, где можно сделать заказ через одну из 10 цифровых плоскостей, внедрен сервис обслуживания за столиком, а клиентов будут рады встречать эксперты по гостеприимству.

Ресторан и МакДрайв предварительно будут работать с 07:00 до 22:00, сам Драйв будет оснащен модернизированными цифровыми дисплеями для размещения заказа, а через несколько недель будет доступна доставка через услугу McDelivery", - говорится в сообщении.

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Вместе с рестораном в Кропивницком в Украине отныне работают 98 заведений McDonald's.

Напоминаем:

13 ноября McDonald's открыл первое заведение в Кировоградской области - в городе Александрия.

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Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's 17 ноября открыла новое заведение в Яремче Ивано-Франковской области.

Экономическая правда