ЕС готовит меры по подавлению способности РФ производить ракеты и беспилотники - Кулеба

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В готовящийся 12-й пакет санкций ЕС включен важный элемент - меры, направленные на подавление способности РФ производить ракеты и беспилотники.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на совместном брифинге с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозефом Боррелем в Брюсселе, передает "Интерфакс-Украина".

"Четыре важных решения находятся в стадии разработки. Пакет санкций, о котором упомянул Жозеф, - мы ценим продолжающиеся усилия. Я хотел бы подчеркнуть один конкретный элемент этого предложения о санкциях, а именно - меры, направленные на подавление способности России производить ракеты и беспилотники. Некоторые из этих мер уже включены в пакет, и мы с нетерпением ожидаем их принятия государствами-членами", - сказал Кулеба.

Также, как отметил Кулеба, ожидается решение об использовании замороженных российских активов в целях восстановления Украины.

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Третья тема, как указал министр, - решение о запуске нового украинского фонда для обеспечения макрофинансовой помощи Украине.

"Но прежде всего - первое и главное - это, конечно же, решение об открытии переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. И я могу подтвердить, что мы с Жозефом подробно обсуждали этот вопрос", - рассказал глава МИД.

Он добавил, что продолжается работа с государствами-членами над принятием этого решения.

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Напомним:

Ранее в соцсети Х (Твиттер) Кулеба сообщил, что они с Боррелем "подробно обсудили предложение о создании общеевропейской зоны оборонной промышленности, в которой члены ЕС, кандидаты и страны-единомышленники объединят усилия в оборонном производстве".