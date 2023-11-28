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Изменили тон: США пригрозили тюрьмой за нарушения ценового потолка для российской нефти

Вторник, 28 ноября 2023, 15:21 - Лия Ильченко
 
Getty Images

Минфин США разослал письма около 30 фирмам, контролирующим до сотни нефтяных танкеров, в которых содержится предупреждение о тюремным заключением в случае нарушения ценового потолка для российской нефти.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на копии писем, оказавшиеся в распоряжении издания, а также на информацию, полученную от менеджеров двух страховых компаний.

"Согласно копии одного из писем, Минфин США просил предоставить обширную информацию и документацию о поставках и причастных к ним организациях. Минфин угрожал тюремным заключением, если получатели не выполнят требования в полном объеме", - пишет Bloomberg.

Официальные лица двух страховщиков также заявили, что тон разговоров с американскими властями изменился в последние недели.

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Власти США подкрепили письма санкциями против нескольких конкретных судов и их владельцев. Пока это были малоизвестные компании, большинство из которых в конечном итоге принадлежат государственной российской танкерной компании "Совкомфлот".

Напоминаем:

С июля 2023 года известны множественные случаи, когда основной российский сорт Urals начал продаваться дороже установленного "большой семеркой" и Евросоюзом ограничения в 60 долларов за баррель. 

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В конце октября – начале ноября США стали ужесточать санкционные меры: помимо запроса информации они ввели санкции против пяти танкеров (четыре из них связаны с "Совкомфлотом", один принадлежит турецкой компании). 

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