Одобренные Радой законопроекты создают угрозу для агроэкспорта – Американская торговая палата в Украине

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Одобренные Радой в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169-2, которые продвигаются как мера для уменьшения нелегального экспорта аграрной продукции из Украины, создают реальные риски для добросовестных экспортеров, ставя их в тяжелые и неблагоприятные условия.

Об этом говорится в заявлении компаний-членов Американской торговой палаты в Украине.

В частности, в заявлении говорится о реальном риске прерывания экспорта для законопослушных экспортеров аграрной продукции.

"Предложенные инициативы заставляют экспортеров с положительной историей и отсутствием намерения нарушения законодательства проходить дискреционные налоговые и таможенные процедуры.

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Экспортер не должен отвечать за дисциплину своих поставщиков (производителей и/или продавцов сельскохозяйственной продукции)", - отмечают в торговой палате.

Наличие зарегистрированной надлежащим образом налоговой накладной является достаточным основанием для экспортера для отнесения уплаченных сумм НДС в состав налогового кредита согласно действующим нормам налогового законодательства (п. 201.10 НКУ).

Такой же подход должен применяться и к контролю экспорта: ответственность за незаконный НДС не может перекладываться на экспортеров, которые добросовестно осуществили покупку продукции и получили право на НДС-кредит в законном порядке. Следовательно, нарушение законодательства предыдущими поставщиками аграрной продукции или их "рисковый статус" не могут быть основанием для блокирования экспорта, говорится в заявлении.

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"Законопроектами предлагается предоставление преимущественно налоговому органу неоправданных дискреционных полномочий, а именно, полномочий блокировать экспорт путем признания реальных торговых операций фиктивными по единоличному решению самого налогового органа. Следовательно, это переносит ответственность за нарушение законодательства от настоящих нарушителей к экспортерам.

Введение экспортной пошлины, как параллельного алгоритма регулирования экспорта, который выглядит проще и дешевле в администрировании, создает значительные риски перехода большей части экспортеров на этот алгоритм, что может значительно снизить внутренние закупочные цены и навредить сельхозпроизводителям.

Данные инициативы создают существенные коррупционные риски и потенциальное блокирование экспортного потока аграрной продукции из Украины", - подчеркивает палата.

Также палата обратила внимание на риск ограничения возмещения НДС.

Указанные законопроекты фактически ограничивают возмещение НДС путем установления прямой зависимости между фактом получения экспортером валютной выручки и возможностью возмещать НДС в отчетном месяце, говорится в заявлении.

"Данные инициативы не адресуют случаи, при которых экспортер получил предоплату за товар или же им будет получена валютная выручка в следующих периодах (сейчас 90 дней).

Такое регулирование вызывает риск для функционирующей прозрачной системы возмещения НДС, которая была создана в течение 2015-2017 годов и до сих пор справедливо регулирует различных экспортеров, а также была высоко оценена иностранными инвесторами", - пояснили в палате.

Также компании-члены палаты заявили о риске установления минимальных экспортных цен.

Так, по их словам, законопроектами предлагается установить минимальные экспортные цены в соответствии с международными биржевыми котировками, которые никогда не соответствуют реальным ценам на украинском рынке, в частности, в Черноморском регионе.

"Ранее было предпринято много попыток имплементировать аналогичные регулирования, но они не были успешными из-за отсутствия котировочных индикативных цен в Черноморском регионе.

Такой подход, в случае его имплементации, фактически будет ограничивать экспорт аграрной продукции только поставками с уровнем цен, которые будут считаться государством оправданными, что потенциально может заставить экспортеров признавать дефолты перед иностранными покупателями и, соответственно, привести к прерыванию экспорта из Украины", - отмечается в заявлении.

Компании-члены Американской торговой палаты в Украине заявили, что не поддерживают принятые законопроекты №10168-2 и №10169-2 в их текущей редакции и отметили необходимость их существенной доработки с учетом предложений и комментариев экспертов палаты.

Напомним:

Верховная Рада на заседании 21 ноября поддержала в первом чтении законопроекты №10168-2 и №10169 по совершенствованию осуществления внешнеэкономических операций по экспорту некоторых товаров, а именно зерна и масел.

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Экономическая правда