Рада уволила главу Счетной палаты Пацкана

Верховная Рада на заседании в понедельник, 10 апреля, уволила с должности главу Счетной палаты Валерия Пацкана.

Об этом сообщил первый заместитель налогового комитета Совета Ярослав Железняк.

За выражение недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану (увольнение из должности) проголосовали 250 народных депутатов.

Согласно решению, Пацкан также перестает быть членом Счетной палаты.

Следующим председателем ведомства может стать Геннадий Плисс, с 13 декабря 2022 года являющийся членом Счетной палаты.

Напоминаем:

В Верховной Раде собрали 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, главе Счетной палаты Валерию Пацкану.

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.

Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда