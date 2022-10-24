Екснардепу і голові Рахункової палати Пацкану повідомили про підозру: деталі справи

Валерій Пацкан Фото: рахункова палата

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Про це повідомляють пресслужби НАБУ і САП, не називаючи прізвище нардепа VIII скликання.

"Слідство встановило, що народний обранець, який наразі обіймає одну з керівних посад у Рахунковій палаті, у вересні 2017 року подав до Апарату Верховної Ради заяву про щомісячну компенсації вартості оренди житла або винайм готельного номера.

Однак, як встановило слідство, на момент подання цієї заяви нардеп уже мав у власності квартиру в новобудові на Печерську у Києві, придатну для проживання. Що не завадило йому незаконно одержувати впродовж наступних шести з половиною місяців 117,65 ти. грн із бюджету ВР", - йдеться у заяві НАБУ.

Як повідомляє Центр протидії корупції, йдеься про голову Рахункової палати та народного депутата 8 скликання Валерія Пацкана.

У НАБУ додають, що загалом детективи викрили на незаконному одержанні понад 4,4 млн грн компенсації за житло вісьмох нардепів. У семи справах розслідування закінчили і скерували до ВАКС, який ухвалив рішення стосовно шести нардепів.

"Наразі один обвинувальний вирок - стосовно колишнього нардепа Руслана Сольвара - набув законної сили, його засудили до 3 років позбавлення волі. Ще два екснардепи - Олександр Черненко та Олександр Пресман - пішли на угоду з обвинуваченням й отримали три роки позбавлення волі із відповідним іспитовим строком, також він добровільно відшкодували 580 тис грн і 929 тис грн відповідно. Загалом нардепи після викриття детективами НАБУ повернули до бюджету понад 4,22 млн грн", - йдеться у повідомленні відомства.

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Економічна правда