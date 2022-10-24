Голова Рахункової палати відреагував на підозру: вважає необґрунтованою

Голова Рахункової палати Валерій Пацікан підтвердив, що йому повідомили про підозру у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло: він вважає підозру необґрунтованою.

Про це він написав у Facebook.

"Йдеться про справу багаторічної давнини. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. З того часу тема з офіційно задекларованою і непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами.

Позиція моя залишається незмінною. Незважаючи на перевірки Рахунковою палатою використання коштів платників податків державними органами та неодноразовими спробами зацікавлених осіб завадити цим перевіркам, не стану нікого звинувачувати, а захищатиму свою честь, гідність та репутацію у встановленому законом порядку. В свою чергу, сподіваюся на неупередженість дій НАБУ та САП", - заявив Пацкан.

Нагадаємо:

НАБУ і САП повідомили про підозру голові Рахункової палати та народному депутату 8 скликання Валерію Пацкану у незаконному одержанні 117,65 тис грн компенсації за житло.

Економічна правда