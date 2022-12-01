Рада не проголосовала за увольнение Пацкана с должности главы Счетной палаты

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, Пацкан ранее отозвал свое заявление, а постановление №8211 было вынесено в зал и набрало лишь 215 голосов.

фото: telegram Железняка

Так, постановление поддержали 271 нардеп от "Слуги народа", 13 - от "Платформы за жизнь и мир", 1 - от "Голоса", 14 - от "Доверия", 13 - "Восстановление Украины" и 3 - внефракционные.

"ЕС", "Батькивщина" и "За будущее" - 0 голосов "за".

Напоминаем:

Действующий председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.

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Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда