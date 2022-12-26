В Раде собрали подписи за выражение недоверия главе Счетной палаты Пацкану

В Верховной Раде собрали 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, главе Счетной палаты Валерию Пацкану.

Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, опубликовав бланк с подписями нардепов.

По его словам, речь идет об увольнении вообще из Счетной палаты, а не только как главы.

Ранее соответствующее постановление №8297 внесли в Раду.

Напоминаем:

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.

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Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда