В Раде собрали подписи за выражение недоверия главе Счетной палаты Пацкану
В Верховной Раде собрали 129 подписей (из 113 необходимых) для выражения недоверия члену Счетной палаты, главе Счетной палаты Валерию Пацкану.
Об этом сообщил в Telegram заместитель главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк, опубликовав бланк с подписями нардепов.
По его словам, речь идет об увольнении вообще из Счетной палаты, а не только как главы.
Ранее соответствующее постановление №8297 внесли в Раду.
Напоминаем:
Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.
Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.
Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.
Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.
Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".
В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.
В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.
НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.
Экономическая правда