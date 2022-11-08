НАБУ и САП завершили расследовать дело в отношении главы Счетной палаты Пацкана

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

Об этом сообщила пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

В сентябре 2017 года экс-нардеп, "который сейчас занимает одну из руководящих должностей в Счетной палате", подал в Аппарат Верховной Рады заявление о ежемесячной компенсации стоимости аренды жилья или найма гостиничного номера.

Однако, по версии следствия, на момент подачи этого заявления нардеп уже имел в собственности квартиру в новостройке на Печерске в Киеве, пригодную для проживания. Несмотря на это в течение следующих шести с половиной месяцев он получал средства из бюджета парламента.

Следствие также уточнило сумму незаконно полученную экс-нардепом, теперь она составляет 127,4 тыс. грн с предварительно озвученных 117,65 тыс грн.

В прошлом месяце НАБУ и САП сообщили чиновнику о подозрении. Хотя следствие не называет прямо имя подозреваемого, ранее сообщалось, что речь идет о главе Счетной палаты Валерии Пацкане.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.





