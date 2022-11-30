Глава Счетной палаты Пацкан отзывает свое заявление об увольнении – нардеп

Валерий Пацкан

Действующий председатель Счетной палаты Валерий Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.

Об этом сообщил в Telegram заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Обоснование: наличие правовой коллизии. Как я уже писал, там непонятно, должен ли он остаться после увольнения с должности председателя Счетной просто членом", - написал Железняк.

фото: telegram железняка

В то же время, по словам нардепа, постановление об увольнении по двум позициям было проголосовано (со второй попытки на комитете), зарегистрировано под номером №8211 и должно было скоро выноситься в зал.

"Поэтому нас ждет интересное продолжение истории уже на этой неделе", - добавил Железняк.

Напоминаем:

Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда