Растрата более 200 миллионов в "Укргазбанке": НАБУ объявило еще 10 подозрений

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Детективы НАБУ под процессуальным руководством САП сообщили о подозрении "еще 10 участникам организованной группы, возглавляемой экс-главой правления АБ "Укргазбанк", которая незаконно вывела из финансового учреждения 206 млн грн". Об этом говорится в сообщении Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Telegram. "По версии следствия, сотрудники банка именно с этими лицами, которые якобы будучи "агентами" банка привлекли к нему крупных клиентов, обеспечили заключение договоров для получения от банка "вознаграждения". Кроме того выяснилось, что большинство из этих субъектов (физические лица-предприниматели, самозанятые и юридические лица) были зарегистрированы исключительно для участия в приведенной схеме и после получения средств прекращали свою деятельность", - говорится в сообщении. Действия девяти человек квалифицированы по ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 и ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины, а еще одной подозреваемой - по ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 УК Украины. САП уточняет, что пятеро из этих лиц находятся за границей, поэтому о подозрении им сообщено в порядке ст. 278, ст. 135 УПК Украины. "На сегодня общее количество участников схемы составляет 15 человек, среди которых и экс-глава правления "Укргазбанка".

Как уже сообщалось, руководство банка, владея информацией о заключенных с крупными клиентами договорах на размещение средств, использовали ее для хищения денежных средств.

Следствием установлено, что в течение 2014 - 2019 годов по этой схеме 52 таким агентам безосновательно перечислены денежные средства государственного банка в сумме более 206 млн гривен", - добавили в САП.

Досудебное расследование продолжается.

Напоминаем:

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 февраля оставила без изменений заочный арест для бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко.

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия о растрате 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экспредседателя НБУ Кирилла Шевченко, подозреваемого в растрате средств государственного "Укргазбанка" более чем на 206 млн грн.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах.

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к растрате более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу ратсрате 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда