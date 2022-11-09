Эксглаву НБУ Кирилла Шевченко объявили в международный розыск – САП

Бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Об этом сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк в комментарии Укринформ.

"Бывшего главу Национального банка объявили в международный розыск по делу хищений в Укргазбанке", – рассказала представитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Напоминаем:

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

ВИДЕО ДНЯ

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".