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Шевченко прокоментував оголошення його в розшук: каже про політизованість слідства

Вівторок, 25 жовтня 2022, 21:15 - Олексій Павлиш

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

Про це він написав у Facebook.

"Оголошують в розшук тих, хто переховується. Я навіть не уявляю, що ще мав зробити, для співробітництва зі слідством", - заявив Шевченко.

Він зазначив, що, перебуваючи на консульському обліку в країні ЄС, офіційно повідомив НАБУ та САП про своє фактичне місцезнаходження.

За словами Шевченка, він офіційно звернувся до посольства з клопотанням щодо надання йому приміщення для організації відеозв’язку "на час, коли співробітники слідчого органу захочуть провести допит".

"Таким чином, я подав усі відповідні клопотання та зробив усі необхідні дії щодо залучення мене до слідчих дій у порядку, встановленому законодавством.

Але вочевидь питання не в процедурах юриспруденції. Із цієї "нафталінової" справи хочуть зліпити "перемогу".

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Вважаю, що оголошення мене у розшук за викладених вище обставин - є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства. У своїй правоті я впевнений. Закликаю НАБУ все ж таки забезпечити відкритість, прозорість та неупередженість процесу. Це ще називають - fairplay", - написав Шевченко.

Нагадаємо:

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Економічна правда

Кирило Шевченко НБУ НАБУ Укргазбанк
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