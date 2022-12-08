Шевченко отреагировал на заочный арест: говорит о политическом преследовании и готовит апелляцию

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Об этом он написал в Facebook.

"Только что закончилось заседание ВАКС по избранию меры пресечения в отношении меня.

До последней минуты надеялся, что суд предоставит мне возможность принять участие в заседании в формате видеосвязи. Однако мое ходатайство, несмотря на имеющуюся техническую возможность и очевидную целесообразность, в очередной раз было отклонено. Никто не стал, и очевидно изначально не собирался, слушать другую сторону. Принятое решение - бессрочное содержание под стражей без права внесения залога - является исключительной и самой строгой мерой из всех возможных.

В чем смысл? Есть ответ - политическое преследование", - заявил Шевченко.

По его словам, суд отказал в отводе прокурора, "который не счел нужным, несмотря на требование закона, предоставлять мне копии ходатайства с приложениями".

Также экс-глава НБУ заявил, что суд также отказал в истребовании у Укргазбанка документов, "на которые ссылается и сам прокурор, однако почему-то не приобщает их к ходатайству".

ВИДЕО ДНЯ

"Судом отказано, внимание, во всех ходатайствах, заявленных стороной защиты.

Без права принять мне участие в заседании, без возможности ознакомиться с материалами дела и с предвзятым отношением к стороне защиты - вот, как выглядит правосудие в исполнении НАБУ&Co.

Это политически мотивированное дело, искусственно созданное на скорую руку, не содержит никаких доказательств и развалится в любом беспристрастном суде.

Получив полный текст сегодняшнего решения, я обязательно подам апелляцию", - резюмировал Шевченко.

Напомним:

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда