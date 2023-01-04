Растрата более 200 миллионов в Укргазбанке: ВАКС продлил срок следствия еще на год

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия о растрате 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Об этом сообщил эксглава НБУ Кирилл Шевченко, которому объявлено подозрение по этому делу.

8 декабря ВАКС избрал максимально строгую меру пресечения для Шевченко – заочное содержание под стражей.

"То есть еще 3 недели назад суд считал, что у следствия достаточно доказательств и для объявления подозрений, и для объявления розыска, и для избрания строжайшей меры пресечения… Еще раз – ВАКС своим решением подтверждает, что у следствия ничего нет, и весь этот спектакль с объявлением подозрений и розыском была только пиар-кампанией НАБУ", – заявляет экспредседатель НБУ и бывший руководитель Укргазбанка.

Он подчеркнул, что законность его деятельности на посту главы правления Укргазбанка неоднократно была подтверждена проверками ведущих мировых аудиторских компаний и Всемирным банком.

"Дело НАБУ против меня является политически мотивированным, искусственно созданным и не содержит никаких доказательств. Она развалится в любом беспристрастном суде. Если, конечно, дойдет до него", – в очередной раз добавил Шевченко.

Напоминаем:

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Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экспредседателя НБУ Кирилла Шевченко, подозреваемого в растрате средств государственного "Укргазбанка" более чем на 206 млн грн.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах.

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к растрате более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу ратсрате 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.