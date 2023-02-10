ВАКС оставил в силе заочный арест для экс-главы НБУ Шевченко: тот говорит о политическом преследовании

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Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 10 февраля оставила без изменений заочный арест для бывшего главы Национального банка Украины Кирилла Шевченко. Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. "10 февраля 2023 года Апелляционная палата ВАКС поддержала позицию прокурора САП и отказала стороне защиты в удовлетворении апелляционной жалобы на решение следственного судьи, который избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему главе Национального банка Украины, подозреваемому в организации преступной схемы завладения средствами банка в особо крупных размерах", - говорится в сообщении. По версии следствия, в течение 2014 - 2019 годов руководство "Укгразбанка" обеспечило заключение 52 фиктивных договоров с "агентами", которые якобы привлекали в банк крупных клиентов, и безосновательно перечислило более 206 млн грн за их "услуги". "Сейчас в указанном уголовном производстве о подозрении сообщено 5 основным фигурантам данного преступления, среди которых бывший председатель Нацбанка, который на момент преступления занимал должность председателя правления Укргазбанка, бывшие и действующие чиновники банковских учреждений. Следствие продолжается", - добавили в САП. Факты, изложенные в сообщении о подозрении, не касаются периода пребывания Шевченко на посту главы Нацбанка, а выполнения им полномочий главы правления "Укргазбанка". "После его задержания и доставки к месту проведения досудебного расследования следственный судья решит вопрос о применении этой меры пресечения", - резюмировали в САП.

В то же время сам Шевченко, комментируя решение Апелляционной палаты ВАКС, заявил о том, что ВАКС "окончательно продемонстрировал, что целью открытого против меня дела является не правосудие, а преследование как таковое".

"Показная суровость этого решения не может не вызывать удивления, поскольку даже для наиболее одиозных деятелей ВАКС применяет более легкие меры. Но, похоже, что у судей есть установка воспринимать мое дело как "особое", - написал Шевченко в Facebook.

По словам экс-главы НБУ, ему не позволяют участвовать в судебных заседаниях.

"Суд отказывает обвиняемому в праве защищать себя. Ходатайство о моем участии в процессе в режиме видеоконференции - отклонены.

Отклонено также более 40 ходатайств и заявлений защиты - то есть все без исключения обращения моих адвокатов оцениваются судом априори как такие, которые не могут быть удовлетворены. При этом отказы касаются даже таких чисто процессуальных вопросов, как допрос свидетелей или истребование дополнительных доказательств", - утверждает Шевченко.

Он добавил, что "суд не пытался даже делать вид, что изучает дело. На исследование более 15 томов дела (каждый том по 300-350 листов) коллегии судей понадобилось всего несколько часов".

"Считаю открытое против меня дело искусственно созданным и не содержащим никаких доказательств. Оно развалится в любом европейском суде. Действия НАБУ и ВАКС расцениваю как ангажированные и незаконные. Показательную жесткость и неадекватность действий суда и детективов расцениваю как политическое преследование.

Ход моего дела является очень тревожным сигналом и поводом задуматься: а действительно ли существует в Украине судебная ветвь власти как независимый институт или это лишь один из элементов репрессивной машины государства", - резюмировал Шевченко.

Напоминаем:

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия о растрате 206 миллионов гривен Укргазбанка.

Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экспредседателя НБУ Кирилла Шевченко, подозреваемого в растрате средств государственного "Укргазбанка" более чем на 206 млн грн.

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о "политическом преследовании" и том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком" в 2014-2019 годах.

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к растрате более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу ратсрате 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда