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Справа Укргазбанку: НАБУ оголосило в розшук ексголову НБУ Шевченка

Понеділок, 24 жовтня 2022, 12:59 - Анастасія Жарикова

Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

"Йдеться про ексголову правління "Укргазбанку", одного з заступників "Укргазбанку" та заступника директора департаменту по роботі з корпоративними віп-клієнтами цієї держустанови", – зазначили у Бюро.

У відомстві пояснили, що про підозру їм повідомили ще на початку жовтня, однак в спеціальному порядку, бо місцеперебування цих осіб було невідоме. Відтоді підозрювані ігнорували виклики до слідчого, через що їх було оголошено в розшук.

Нагадуємо:

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід одному з підозрюваних у справі щодо завдання понад 206 мільйонів гривень збитків "Укргазбанку" у вигляді тримання під вартою.

ВІДЕО ДНЯ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

НАБУ Укргазбанк НБУ
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