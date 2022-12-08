ВАКС избрал заочный арест экс-главе Нацбанка Шевченко – ЦПК

Следственная судья Высшего антикоррупционного суда Наталья Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Как объясняют в ЦПК, постановление открывает путь для внесения его в базу Интерпола, без чего невозможно провести экстрадицию.

"В случае же возвращения в Украину, его должны задержать на границе и доставить в суд в течение 48 часов", - говорится в сообщении

Шевченко и еще четырех высокопоставленных чиновников Укргазбанка подозревают в организации схемы вывода 206 млн грн из госбанка.

"Схема действовала почти 5 лет, хотя структуры банка сообщали, что экономической целесообразности от привлечения агентов нет. Объем выплат "агентам" был больше, чем прибыль, которую банку приносили привлеченные клиенты.

Следствие получило доказательства, что руководители Укргазбанка заключали фиктивные договоры с якобы "агентами", которые на самом деле были обычными ФЛП. Последние должны были привести в банк новых крупных клиентов, но на самом деле все происходило без их участия. Более того, крупные государственные компании и так были вынуждены переходить в госбанки из-за решения Кабмина", - напоминает ЦПК.

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На заседание 8 декабря Шевченко подал ходатайство по электронной почте и просил допустить его к участию через видеосвязь. Защита предоставила новую медицинскую справку от 5 декабря, в которой говорилось о том, что Шевченко проходит медицинские процедуры на стационаре в клинике в Вене.

"Хотя из предоставленных документов следует, что Шевченко наоборот стало лучше, ведь раньше ему делали три инъекции лекарств в неделю, а сейчас делают только одну", - добавляет ЦПК.

По словам прокурора, Шевченко ничего не мешает в неделю между инъекциями приехать в Украину, тем более, что такие же процедуры можно сделать и в Киеве. В итоге суд отказал в участии Шевченко через видеосвязь.

Напомним:

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, сейчас обосновался в столице Австрии Вене, говорится в расследовании УП "Батальон Вена 2. Беглецы, родственники, депутаты, министры".

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении в противозаконных действиях главе Национального банка Кириллу Шевченко в период его руководства "Укргазбанком".

Также подозрение в хищении 206 млн грн государственного банка сообщили еще четырем основным фигурантам данного преступления, среди которых бывшие и действующие чиновники банковских учреждений.

Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск трех должностных лиц "Укргазбанка", причастных к хищению более 200 млн. грн., среди которых - экспредседатель Нацбанка Кирилл Шевченко.

Эксглава НБУ Кирилл Шевченко считает, что объявление его в розыск по делу хищения 200 млн грн Укргазбанка "является излишним подтверждением заангажированности и политизированности следствия".

9 ноября пресс-секретарь САП Ольга Постолюк сообщила, что бывшего главу Национального банка Кирилла Шевченко объявили в международный розыск.

Экономическая правда