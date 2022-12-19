НАБУ хоче продовжити розслідування у справі проти ексголови НБУ Шевченка

Детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування на 12 місяців у справі проти ексголови НБУ Кирила Шевченка, якого підозрюють у розкраданні коштів державного "Укргазбанку" на понад 206 млн грн.

Про це повідомив сам Шевченко у Facebook.

За словами ексголови НБУ, справа проти нього "розвалюється на очах".

"У Бюро так поспішали оголосити мені підозру та подати у розшук до вочевидь кимось призначеного дедлайну, що лише зараз згадали про те, що до звинувачень додається обов’язкова передумова - доказова база. І з нею у НАБУ вкрай погано.

У п’ятницю мої захисники отримали інформацію про те, що детективи НАБУ подали клопотання про продовження строків досудового розслідування. За три останніх тижні - це вже друге.

Цього разу НАБУ просить продовжити строки досудового розслідування до 12 місяців - "у зв’язку з необхідністю проведення двох десятків слідчих та розшукових дій", - написав Шевченко.

Він вважає, що ці факти вказують на те, що рішення про оголошення підозри "є заангажованим, приймалося поспіхом та під впливом політичних факторів".

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"Справа НАБУ є політично вмотивованою, штучно створеною нашвидкуруч і не містить жодних доказів. І розвалиться у будь-якому неупередженому суді.

Саме тому НАБУ і буде просити ВАКС про подовження термінів розслідування. Запрошую журналістів на це засідання, яке відбудеться 21 грудня 2022 року", - додав ексголова НБУ.

Нагадаємо:

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду Наталія Мовчан обрала заочне тримання під вартою для ексголови НБУ Кирила Шевченка.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко, якому ВАКС обрав заочне тримання під вартою, заявив про "політичне переслідування" і те, що суд відмовив в усіх клопотаннях, які заявляла сторона захисту: збирається подавати апеляцію.

Колишній голова Національного банку Кирило Шевченко, якого оголосили в розшук, наразі облаштувався у столиці Австрії Відні, йдеться у розслідувані УП "Батальйон Відень 2. Втікачі, родичі, депутати, міністри".

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру у протизаконних діях голові Національного банку Кирилу Шевченку у період його керівництва "Укргазбанком".

Також підозру у розкраданні 206 млн грн державного банку повідомили ще чотирьом основним фігурантам даного злочину, серед яких колишні та чинні високопосадовці банківських установ.

Згодом Національне антикорупційне бюро оголосило в розшук трьох посадовців "Укргазбанку", причетних до розкрадання понад 200 млн грн, серед яких – ексголова Нацбанку Кирило Шевченко.

Ексглава НБУ Кирило Шевченко вважає, що оголошення його в розшук у справі розкрадання 200 млн грн Укргазбанку "є зайвим підтвердженням заангажованості та політизованості слідства".

9 листопада прессекретар САП Ольга Постолюк повідомила, що колишнього голову Національного банку Кирила Шевченка оголосилив міжнародний розшук.

Економічна правда