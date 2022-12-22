В Раде снова хотят уволить главу Счетной палаты Пацкана

В Верховной Раде повторно зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия председателю Счетной палаты Валерию Пацкану.

Об этом сообщается на сайте Рады.

Текст проекта постановления № 8297 от 21 декабря пока не обнародовали.

Напоминаем:

Верховная Рада провалила голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Пацкан написал письмо на спикера ВР и фракции, что отзывает свое заявление об увольнении с должности.

Ранее Железняк сообщал, что на этой неделе будет голосование за увольнение Валерия Пацкана с должности председателя Счетной палаты, вместо него на должность, скорее всего, назначат экс-главу Госаудитслужбы Геннадия Плиса.

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Бюджетный комитет Верховной Рады поддержал заявление об увольнении Валерия Пацкана с должности главы Счетной палаты.

Глава Счетной палаты Валерий Пацкан объявил, что написал заявление об отставке: заявил о "гостинце" от НАБУ - подозрение, и "политических разборках".

В понедельник, 7 ноября, НАБУ и САП завершили расследование в отношении экс-нардепа и главы Счетной палаты Валерия Пацкана, которого обвиняют в незаконном получении компенсации за жилье в 2017 году.

В октябре председатель Счетной палаты Валерий Пацкан подтвердил, что ему сообщили о подозрении в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье: он считает подозрение необоснованным.

НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Счетной палаты и народному депутату 8 созыва Валерию Пацкану в незаконном получении 117,65 тыс грн компенсации за жилье.

Экономическая правда