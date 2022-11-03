Все разделы
Укр / Рус

Падение ВВП России в сентябре углубилось

Четверг, 3 ноября 2022, 17:40 - Алексей Павлыш

В сентябре 2022 года падение ВВП России, по оценке Минэкономразвития РФ, составило 5% в годовом измерении после падения на 4,1% в августе.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в экономике".

Отмечается, что в июле зафиксировали падение ВВП на 4,3% в годовом измерении, в июне - на 5%, в мае - на 4,5%, в апреле - на 2,7%, рост на 1,4% в марте, на 4,2% - в феврале и 5,7% - в январе.

По оценке министерства, спад ВВП РФ в 3 квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во 2 квартале и роста на 3,5% в 1 квартале.

Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

В то же время прогнозы Центробанка РФ по динамике экономики России на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.

ВИДЕО ДНЯ

Банк России на прошлой неделе улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в 4 квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Напомним:

В 3 квартале 2022 года снижение реальных наяных доходов населения РФ составило 3,4% в годовом измерении.

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки.

На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода межнардодных компаний из страны-агрессора и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

При этом Россия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Российские же бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Война в Украине и глобальный энергокризис станут поворотной точкой для мирового энергетического рынка - российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%.

Читайте также: Санкции якобы не сильно бьют по России, но это не так. Исследование экономистов

Экономическая правда

ВВП Россия экономика война
Материалы по теме
ВВП Германии вырос, несмотря на прогнозы рецессии, но она еще впереди 28 октября 2022, 19:41
В Центробанке РФ снова заявили о негативном влиянии мобилизации на экономику 28 октября 2022, 19:20
Экономика США выросла в третьем квартале после полугодового спада 27 октября 2022, 21:55
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте