Падение ВВП России в сентябре углубилось

В сентябре 2022 года падение ВВП России, по оценке Минэкономразвития РФ, составило 5% в годовом измерении после падения на 4,1% в августе.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на обзор Минэкономразвития РФ "О текущей ситуации в экономике".

Отмечается, что в июле зафиксировали падение ВВП на 4,3% в годовом измерении, в июне - на 5%, в мае - на 4,5%, в апреле - на 2,7%, рост на 1,4% в марте, на 4,2% - в феврале и 5,7% - в январе.

По оценке министерства, спад ВВП РФ в 3 квартале 2022 года составил 4,4% в годовом выражении после снижения на 4,1% во 2 квартале и роста на 3,5% в 1 квартале.

Снижение ВВП РФ за январь-сентябрь 2022 года Минэкономразвития оценило на уровне 2%.

Минэкономразвития РФ прогнозирует спад ВВП РФ в 2022 году на 2,9%, снижение в 2023 году на 0,8% и рост на 2,6% в 2024 и 2025 годах.

В то же время прогнозы Центробанка РФ по динамике экономики России на 2022-2025 годы более консервативны, чем ожидания правительства РФ.

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Банк России на прошлой неделе улучшил прогноз снижения ВВП РФ в 2022 году до 3-3,5% с 4-6% по предыдущему июльскому прогнозу.

При этом в 4 квартале 2022 года ЦБ ожидает спад экономики на 6,4-7,8% в годовом выражении.

Напомним:

В 3 квартале 2022 года снижение реальных наяных доходов населения РФ составило 3,4% в годовом измерении.

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки.

На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода межнардодных компаний из страны-агрессора и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

При этом Россия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Российские же бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Война в Украине и глобальный энергокризис станут поворотной точкой для мирового энергетического рынка - российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%.

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Экономическая правда