Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки.

Об этом он сказал на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" в Москве, отвечая на вопросы СМИ.

Российский диктатор утверждает, что пик трудностей в экономике РФ, связанных с санкциями, якобы уже пройден.

"Ответом на все нынешние вызовы должно стать разукрупнение и поддержка бизнеса, увеличение пространства для экономической деятельности", - утверждает Путин.

Он также заявил, что "укрепление экономического суверенитета РФ будет основой для будущего развития страны".

Путин также сказал, что якобы действия РФ "по укреплению суверенитета очень привлекательны для многих стран, несмотря на попытки Запада ее оболгать".

"У России очень много друзей в мире, и ей не нужно никому ничего навязывать", - считает президент РФ.

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"Мы ничем не жертвуем, мы работаем над укреплением финансового, экономического суверенитета.

Есть у нас или нет нобелевских лауреатов - разве дело в этом? Вот бывшему президенту США дали. Разве это показатель каких-то достижений? При всем уважении...", - резюмировал Путин.

На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода межнардодных компаний из страны-агрессора и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

При этом Россия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Российские же бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Война в Украине и глобальный энергокризис станут поворотной точкой для мирового энергетического рынка - российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%.

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Напоминаем:

Сообщалось, что Министерство финансов России во внутренних оценках прогнозирует сокращение ВВП агрессора на 12% из-за санкций, что может уничтожить "десятилетие экономического роста". Публично в ведомстве эту цифру отрицают.

Банк России ожидает, что по итогам 2022 г. ВВП РФ сократится на 8-10%.

Экономическая правда