В 3 квартале 2022 года снижение реальных наяных доходов населения РФ составило 3,4% в годовом измерении.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные Росстата.

Во 2 квартале года показатель сократился на 0,8% в годовом измерении, в 1 - на 1,2%.

В целом за январь-сентябрь 2022 года реальные располагаемые доходы населения РФ снизились на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные Росстата.

При этом Минэкономразвития РФ прогнозирует снижение реальных располагаемых доходов населения РФ на 2,2% в 2022 году с последующим ростом на 1,6% в 2023 году.

Напомним:

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что в России уже "сложился зрелый бизнес", который якобы "спокойно" перехватывает освобождающиеся рынки.

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На самом же деле санкции против РФ стали причиной ухода межнардодных компаний из страны-агрессора и вызвали дефициты в России в различных сферах: от коммерческих дронов до картона для пищевой упаковки, от сырья для производства кофе и чая до дефицита фармоборудования.

Российские компании столкнулись с технологическим кризисом из-за санкций Запада - из-за них возникла серьезная нехватка полупроводниковых схем, электрического и компьютерного оборудования, необходимых для дата-центров в стране.

При этом Россия, как и ожидалось, за последние 6 месяцев претерпела наибольшую эмиграцию миллионеров. До конца 2022 года РФ могут покинуть 15 тысяч миллионеров.

Российские же бизнесмены, пострадавшие от санкций Запада, начали ездить в Иран, чтобы изучить опыт жизни этой страны под санкциями США.

Война в Украине и глобальный энергокризис станут поворотной точкой для мирового энергетического рынка - российский экспорт энергоносителей никогда не вернется к уровням 2021 года, а к 2030 году упадет ровно на 50%.

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Экономическая правда