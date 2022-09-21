Рада вернула акцизы на горючее: какие ставки

Верховная Рада приняла в целом законопроект №7668-д, предусматривающий возврат акцизного налога на пальне.

Об этом сообщил в Telegram нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, документ в целом поддержали 255 депутатов: "СН" - 195, "ЕС" - 0, "Родина" - 0, "Платформа за жизнь и мир" - 14, "За будущее" - 12, "Голос" - 1, "Доверие" - 14, "Восстановление Украины" - 14, внефракционные - 5.

Согласно положениям законопроекта, возвращаются акцизы в размере:

бензин 100€/ 1000 литров

дизель 100€/ 1000 литров

биотопливо 100€/ 1000 литров

газ 52€/1000 литров.

При этом НДС для всего остается на уровне 7%.

"Также сделана льгота для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения", - отметил нардеп.

Железняк напомнил, что закон вступает в силу через день после опубликования, поэтому возвращения акцизов следует ожидать в конце сентября.

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Он подчеркнул, что все эти льготы действуют до конца военного положения, но не позднее 01 июля 2023 года.

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Напоминаем:

Налоговый комитет Верховной Рады изменил решение по законопроекту 7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д о возврате акцизного налога на горючее.

Ранее Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.

В доработанном документе был изменен размер акциза на газ – со 100 евро/1000 л (как предлагало правительство) до 52 евро/1000 л.

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

Экономическая правда