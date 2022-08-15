Повернення акцизів на пальне принесе бюджету до 3 мільярдів на місяць – Кубраков

Завдяки частковому поверненню акцизного податку на пальне бюджет отримає додаткові 2-3 млрд грн щомісяця.

Про це міністр інфраструктури Олександр Кубраков розповів у ході брифінгу в Медіацентрі Україна-Укрінформ.

Він зазначив, що завдяки фінансовій допомозі з боку міжнародних партнерів Україна може проводити виплату заробітних плат та соціальних виплат.

"Але відновлення, бодай мінімальне, всієї інфраструктури – це виключно наше питання. І я сподіваюся, що хоч часткове повернення акцизу дозволить їх, бодай тимчасові мости, які ми почали робити, відновити до кінця року", – розповів Кубраков.

Крім того він зазначив, що у Міністерства фінансів наразі складна ситуація з ліквідністю в системі. Тож будь-які додаткові надходження до бюджету, зокрема від податків, які були відмінені на початку року – "всі важливі і мають значення".

На уточнення журналіста щодо того, чи планує Україна підвищувати акцизи до визначеного Директивою ЄС мінімального рівня у 350 євро за 1000 л, Кубраков зазначив, що це відбуватиметься "не так скоро", адже уряд розуміє, наскільки зараз важко людям і бізнесу.

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Нагадуємо:

Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування акцизами на пальне. Після часткового повернення акцизів на дизпаливо та бензини ціни на них не зміняться, або ж коливання буде "в межах похибки", вважає Кубраков.

Раніше, у квітні, Верховна Рада вже думала над поверненням акцизного податку на пальне та 20% податку на додану вартість, проте згодом відмовилася від ініціативи.

У березні парламент ухвалив закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.