Комитет поддержал законопроект о возврате акцизов на горючее ко второму чтению: какова финальная версия

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк.

По его словам, финальная версия ко второму чтению, как и была на рабочей группе:

бензин 100€/ 1000 литров

дизель 100€/ 1000 литров

газ 52€/1000 литров.

В то же время по биотопливу, как уточнил Железняк, ставку со 100€ снизили до 26€/ 1000 литров и биодизеля 18€/ 1000 литров - такие ставки для "био-" будут действовать на 5 лет.

При этом НДС для всего остается на уровне 7%, как и было. Действие закона начинается со дня последующего после его опубликования.

Также Железняк отметил, что "в теории" в течение недели закон может быть уже проголосован в зале.

"Но, учитывая, что в законопроект подана правок на 5516 страницах, то есть риск блокирования правками. Тогда, вероятно, власти применят механизм "спецпроцедуры" рассмотрения правок - и закон примут уже в начале октября", - прогнозирует нардеп.

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Поэтому, по его словам, реальная дата вступления в силу: конец сентября – середина октября: "зависит от дальнейшего рассмотрения в зале".

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Напоминаем:

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д о возврате акцизного налога на горючее.

Ранее Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.

В доработанном документе был изменен размер акциза на газ – со 100 евро/1000 л (как предлагало правительство) до 52 евро/1000 л.

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

Экономическая правда