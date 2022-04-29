Рада відмовилася від підвищення податків на пальне

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Верховна Рада відмовилася від попередньої ініціативи повернути акцизний податок на пальне та 20% податку на додану вартість.

Про це повідомив перший заступник голови Податкового комітету ВРУ Ярослав Железняк.

Так, до другого читання законопроєкту №7311 з документу виключили відповідні норми. Отже оподаткування залишається пільговим: без сплати акцизу та зі сплатою 7% ПДВ замість 20%.

При цьому, згідно з порівняльною таблицею у розпорядженні ЕП, у проєкті закону залишається скасування пільгового розмитнення автівок з нульовим митом.

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Нагадуємо:

У березні Верховна Рада ухвалила закон про додаткові податкові стимули для підтримки бізнесу під час війни, який, зокрема, передбачає нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне та скраплений газ, а також зниження ПДВ з 20% до 7%.

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, яким пропонується повернути мита на ввезені в Україну авто для власного користування.





