Комитет изменил решение по законопроекту о возврате акцизов на горючее ко второму чтению

Налоговый комитет Верховной Рады изменил решение по законопроекту 7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета, нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк.

Такое решение поддержали 19 членов комитета.

По его словам, в законопроект внесли три изменения.

Первой – убрали льготу на 5 лет для биотоплива.

"Теперь будет: биотопливо и биодизель тоже акциз 100€/1000 литров", - пояснил нардеп.

Он напомнил, что ранее ко второму чтению предлагалось ставку 26€/1000 литров и биодизеля 18€/1000 литров на 5 лет.

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"Второе: сделали льготу для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения", - добавил Железняк.

"Третье изменение, техническое, из-за принятия сегодня в целом законопроекта №7732 об изменениях налогообложения ренты на добычу газа, соответствующую правку тоже убрали", - пояснил он.

Все остальное, по его словам, осталось без изменений:

бензин 100€/ 1000 литров

дизель 100€/ 1000 литров

газ 52€/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

По словам Железняка, закон будет принят в ближайшие дни: "выглядит так, что без спецпроцедуры". Поэтому его действие начнётся в конце сентября (через день после опубликования), резюмировал нардеп.

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Напоминаем:

Налоговый комитет Верховной Рады поддержал законопроект №7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д о возврате акцизного налога на горючее.

Ранее Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.

В доработанном документе был изменен размер акциза на газ – со 100 евро/1000 л (как предлагало правительство) до 52 евро/1000 л.

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.

Экономическая правда