Уряд хоче повернути акцизи на пальне

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Уряд вніс до Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування на пальне.

Відповідний законопроєкт був зареєстрований ВРУ.

Уряд пропонує відновити ставку акцизного податок на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан у розмірі 100,00 євро за 1000 літрів.

Наразі пільговий ПДВ на пальне складає 7% замість 20%.

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Нагадаємо:

Окремі мережі АЗС скоригували ціни на пальне після рішення НБУ про підняття курсу долара до 36,6 гривень.

ВІДЕО ДНЯ

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОПів від плати єдиного соцвнеску та інше.