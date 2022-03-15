Податкові пільги для бізнесу, "мінус" акцизи на пальне та підтримка ФОПів – Рада ухвалила закон

Верховна Рада ухвалила закон, що передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОПів від плати єдиного соцвнеску та інше.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, закон №7137-д на сайті ВРУ.

Документ передбачає велику кількість змін, що торкнуться різних галузей, а також як малого, так і середнього бізнесу. Такий пільговий податковий режим діятиме до кінця воєнного стану.

Податки на пальне: Відтепер акциз на бензини, важкі дистиляти та скраплений газ становить 0 євро за 1000 літрів. Ставку податку на додану вартість для ввезення пального знизили з 20% до 7%.

"Спрощенка" для всіх: Великий бізнес зможе скористатися спрощеною системою оподаткування та сплачувати єдиний податок. Ліміт річного доходу підвищили з 10 млн грн до 10 млрд грн, а обмеження щодо кількості працівників – зняли. Податок становитиме 2% від обігу незалежно від виду діяльності.

Але є винятки – пільга не стосується підприємств, що займаються продажем підакцизних товарів, організацією грального бізнесу, а також видобуток та реалізацію корисних копалин

Податки ФОПів: "Спрощенцям" другої-третьої груп дозволяється не сплачувати ЄСВ за мобілізованих працівників. Такі суми будуть сплачені коштом дербюджету. З 1 березня і до припинення воєнного стану ФОПи 1-3 груп не сплачують ЄСВ за себе.

Також, на період воєнного стану ФОПи не сплачують ЄСВ, якщо не отримують доходу. Протягом трьох місяців після його закінчення штрафи та пеня щодо ЄСВ не застосовуються, а перевірки не проводяться.

Податкові канікули та іпотека: Прибирається відповідальність за несвоєчасну сплату за споживчими кредитами. Після війни ще місяць забороняється стягувати майно за іпотекою та виселення мешканців.

Фактичні перевірки за готівку: Фактичні перевірки можуть проводитися стосовно забезпечення можливості розраховуватися карткою. За порушення – штраф 8 500 грн. Відновлюються всі фактичні перевірки, зокрема заборонені на час карантину. За порушення закону про РРО не будуть штрафувати до завершення воєнного стану.

Благодійність: Благодійна допомога, надана учасникам бойових дій та особам, які живуть на території бойових дій, не оподатковується ПДФО. Також не оподатковується ПДФО вся нецільова благодійна допомога особам, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ.

Не є постачанням товарів та послуг випадки, коли товари та послуги передаються Збройним Силам, теробороні чи урядовим структурам. Неприбуткові організації отримують податкову знижку 16% (замість 4% зараз) на пожертвування.

Крім того, з 24 лютого 2022 року до кінця 2022 року власники звільняються від сплати податку за землю, розташовану на територіях, де йдуть бої.

Нацбанку на час воєнного стану дозволяється купувати цінні папери в емітентів. Послаблюються вимоги до достатності капіталу банків на час війни та надається низка послаблень щодо фінмоніторингу.

"Економічна правда" тепер у Telegram. Ми відстежуємо, як швидко падає путінський режим та які компанії приєднуються до бойкоту агресора. Підписатись можна тут.