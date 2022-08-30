Рада приняла за основу законопроект о возврате акцизов на горючее
Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №7668-д о возврате акцизного налога на горючее.
Об этом сообщил первый заместитель главы налогового комитета Рады, народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram.
За принятие проекта закона "за основу" проголосовали 236 народных депутатов.
Согласно ему возвращается акциз:
- на газ – 52 евро/1000 л;
- на бензин и дизель тоже – 100 евро/1000 л;
- акциз и НДС для альтернативных видов топлива тоже приравнивается к 100 евро/1000 л.
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Напоминаем:
Накануне Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.
В доработанном документе был изменен размер акциза на газ – со 100 евро/1000 л (как предлагало правительство) до 52 евро/1000 л.
Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.
Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.
Правительство внесло в Раду законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.
В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.