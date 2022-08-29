Комитет Рады поддержал предложение о возврате акцизов на горючее

Налоговый комитет рекомендовал депутатам поддержать доработанный законопроект, которым хотят вернуть акцизы на горючее.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Ярослав Железняк.

Речь идет о правительственном законопроекте №7668, который в Раду внес Кабинет министров. В то же время, его не включили в повестку дня, поэтому по результатам рассмотрения на комитете депутатам рекомендовали поддержать доработанную версию №7668-д.

Как пишет Железняк, главные изменения, предложенные комитетом в отношении правительственной версии, таковы:

1) на газ возвращается акциз в размере 52 евро/1000 л (в правительственном документе было 100 евро/1000 л);

2) акциз для альтернативных видов топлива, с добавлением биоэтанола, тоже приравнивается к 100 евро/1000 (сейчас он составляет 162 евро/1000 л).

Вместо этого акцизы на бензин и дизель предлагают оставить, как и предложено правительством, на уровне 100 евро/1000 л. До полномасштабной войны ставки составляли 213 евро и 140 евро соответственно

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Такая модель была поддержана 18 членами Налогового комитета ВРУ.

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Напоминаем:

Возврат акцизов на топливо не повлияет на цены на дизельное топливо для потребителей, считает министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Благодаря частичному возвращению акцизного налога на горючее бюджет получает дополнительные 2-3 млрд грн ежемесячно.

Правительство внесло в Раде законопроект об отмене льготного налогообложения акцизами на горючее. Ранее, в апреле, Верховная Рада уже думала о возврате акцизного налога на горючее и 20% налога на добавленную стоимость, однако впоследствии отказалась от инициативы.

В марте парламент принял закон о дополнительных налоговых стимулах для поддержки бизнеса во время войны, который, в частности, предусматривает нулевую ставку акциза на бензин, дизельное горючее и сжиженный газ, а также снижение НДС с 20% до 7%.