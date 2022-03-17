Титульный спонсор "Челси" хочет, чтобы его логотип убрали из формы как можно скорее

Титульный спонсор ФК "Челси" телекоммуникационная компания Three, которая из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича приостановила с ним сотрудничество, хочет, чтобы ее логотип убрали из формы как можно скорее.

Об этом пишет The Athletic.

"Three были одними из ряда партнеров клуба, которые приостановили свое коммерческое соглашение после того, как владелец Роман Абрамович попал под санкции правительства Великобритании.

Но "Челси" вынужден был оставить логотип компании на передней части своих футболок, чтобы удовлетворять условиям специальной лицензии, которую клуб получил от правительства на продолжение деятельности", - объясняет издание.

При этом клуб не может выпускать новые формы, поскольку на Челси наложены строгие ограничения после решения правительства заморозить активы Романа Абрамовича.

"Но "Челси" мог бы использовать наклейку для покрытия логотипа Three – так же, как немецкий "Шальке" сделал после расторжения коммерческого соглашения с российской компанией "Газпром".

Three призвало "Челси" найти способ удалить свой логотип из футболок клуба "как можно быстрее", - добавляет The Athletic.

Спикер Three сказал: "Из обсуждений с ФК "Челси" мы понимаем, что существуют постоянные проблемы с удалением логотипа Three из футболок из-за проблем со снабжением формы и лицензионными ограничениями".

"Мы попросили "Челси" вернуться к решению этой проблемы как можно скорее", – добавил он.

По данным издания, упоминание компании уже было изъято из всех цифровых активов клуба.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

Банк Barclays временно заблокировал банковский счет ФК "Челси" в связи с санкциями против владельца клуба Романа Абрамовича.

Английская премьер-лига отстранила владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича, против которого ввели санкции, от управления клубом.

После введения санкций против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича футболисты изучают возможность расторжения контрактов. В самом худшем случае "Челси" не сможет доиграть сезон.

Корейский автопроизводитель Hyundai приостановил спонсорское соглашение с английским ФК "Челси" из-за санкций против владельца клуба Романа Абрамовича.

Ранее Абрамович официально объявил, что принял решение продать английский футбольный клуб Челси.

Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда