Не только Абрамович с "Челси": еще один российский олигарх продает футбольный клуб в Европе
Российский олигарх Валерий Ойф решил продать свою долю акций в футбольном клубе "Витесс" (Нидерланды). Ойф – основной акционер клуба.
Об этом сообщается на сайте клуба.
Также олигарх "немедленно" покинет наблюдательный совет.
Причина такого решения не отмечается, однако в заявлении на сайте об этом решении размещен флаг Украины.
"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это непростое решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.
У меня был особый период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался отличными выступлениями. "Витесс" в моем сердце", – заявил Ойф.
Британские и нидерландские СМИ пишут, что Ойф является близким другом и давним соратником российского олигарха, владельца "Челси" Романа Абрамовича.
"Челси" регулярно отдает в аренду "Витесcу" молодых и перспективных футболистов, чтобы те набирались опыта.
С 2016 года Ойф входил в наблюдательный совет клуба "Витесс", владельцем которого был российский бизнесмен Александр Чигиринский. В мае 2018 ujlf стал владельцем "Витесса", выкупив 99% акций.
De Telegraaf сообщает, что "Витесс" стоит 20-25 млн евро.
Напомним:
Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.
Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.
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Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.
Экономическая правда
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