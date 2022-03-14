Российский олигарх Валерий Ойф решил продать свою долю акций в футбольном клубе "Витесс" (Нидерланды). Ойф – основной акционер клуба.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Также олигарх "немедленно" покинет наблюдательный совет.

Причина такого решения не отмечается, однако в заявлении на сайте об этом решении размещен флаг Украины.

"Мне очень больно прощаться с "Витессом", но в нынешней ситуации я принимаю это непростое решение в интересах клуба, сотрудников, болельщиков, спонсоров и других заинтересованных сторон.

У меня был особый период, всегда чувствовал, что очень связан с клубом и наслаждался отличными выступлениями. "Витесс" в моем сердце", – заявил Ойф.

Британские и нидерландские СМИ пишут, что Ойф является близким другом и давним соратником российского олигарха, владельца "Челси" Романа Абрамовича.

"Челси" регулярно отдает в аренду "Витесcу" молодых и перспективных футболистов, чтобы те набирались опыта.

С 2016 года Ойф входил в наблюдательный совет клуба "Витесс", владельцем которого был российский бизнесмен Александр Чигиринский. В мае 2018 ujlf стал владельцем "Витесса", выкупив 99% акций.

De Telegraaf сообщает, что "Витесс" стоит 20-25 млн евро.

Напомним:

Британия ввела новые санкции против семи российских олигархов и дополнила список, в частности, Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Введенные санкции против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича и лицензия, которая была оформлена на "Челси", останавливают любую перспективу продажи клуба. Но британское правительство готово рассмотреть этот вопрос в будущем при ряде условий.

Титульный спонсор английского футбольного клуба "Челси" – телеком и интернет-провайдер Three – приостановил сотрудничество с клубом после британских санкций против владельца клуба Романа Абрамовича, логотип уберут из футболок.

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После введения санкций против владельца ФК "Челси" Романа Абрамовича футболисты изучают возможность расторжения контрактов. В самом худшем случае "Челси" не сможет доиграть сезон.

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Сообщвлось, что Абрамович выставил футбольный клуб "Челси" на продажу и хотел бы получить около 4 млрд фунтов стерлингов.

Экономическая правда