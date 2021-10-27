Энергоатом получил пересечение на импорт электроэнергии из Беларуси

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Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.

Об этом Экономической правде сообщил источник в Укрэнерго.

Так, из доступных 900 МВт пересечения с Беларусью 885 МВт приобрел государственный НАЭК "Энергоатом". Остальные 15 МВт получила компания "Электрокомьюнити".

"Энергоатом" заплатил за пересечение 601 грн за МВт-час.

В конце концов, доступа к пересечению с РФ предложено не было.

Напоминаем:

Оператор "Укрэнерго" 27 октября проведет аукцион на межгосударственные пересечения, в том числе с РФ и Беларусью, по резервной процедуре.

В пятницу, 22 октября, начались аукционы на распределение межгосударственных сечений с РФ и Беларусью на ноябрь.

Потенциальный объем импорта из Беларуси может составить 1 000 МВт, из России – 1 540 МВт.

Ранее источник ЭП в Минэнерго заявлял о планах возобновления импорта белорусской электроэнергии. В тот же день в ведомстве выступили с официальной позицией, в которой говорилось, что для "планового прохождения отопительного сезона в Минэнерго вопросы коммерческого импорта из России и Беларуси не рассматриваются".

26 мая Нацкомиссия по энергетике и тарифам на заседании приняла запрет на импорт электроэнергии из Беларуси и Российской Федерации до 1 октября 2021 года. Впоследствии его продлили еще на месяц.

Экономическая правда