Новости 10 ноября: конец льготного периода для "евроблях", приватизация "Центрэнерго"

О "евробляхах". Период льготного растаможивания "евроблях" заканчивается 10 ноября – полиция с 11 ноября будет штрафовать и выполнять все предусмотренные законом нормы.

Глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

О "Центрэнерго". Кабинет Министров возобновил НАК "Энергетическая компания Украины", вместе с госшахтами ей передадут акции "Центрэнерго" с целью приватизации в будущем.

О деле "Роттердам+". Бывший нардеп Виктор Чумак отзывает свою апелляцию в Высшем антикоррупционном суде на решение о закрытии дела "Роттердам+".

Совет нацбезопасности и обороны заслушает Национальное антикоррупционное бюро по ситуации по делу Роттердам+.

Об угле. На 10 ноября 10 из 12 украинских теплоэлектростанций не имеют минимальных запасов угля, 25 энергоблоков остановились из-за отсутствия топлива.

Об электроэнергии. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Совет нацбезопасности и обороны не может давать распоряжения по веерным отключениям электроэнергии.

Об Evergrande. Китайский застройщик China Evergrande Group снова не заплатил проценты инвесторам по облигациям – инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готовит процедуру банкротства компании.

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Владелец крупнейшей газодобывающей компании на Западной Украине об особенностях ведения бизнеса, заинтересованных в его приобретении и конкуренции с олигархами. (укр)

Исторические дома Киева, которые находятся под угрозой уничтожения. Карта

Столица постепенно прощается с историей. Места, где стоят столетние дома с уникальными архитектурными решениями, вскоре могут занять новые ЖК и ТРЦ. На какие исторические объекты положили глаз застройщики? (укр)