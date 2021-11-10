Конец льготного растаможивания "евроблях": полиция начнет штрафовать нарушителей

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Период льготного растаможивания "евроблях" заканчивается 10 ноября – полиция с 11 ноября будет штрафовать и выполнять все предусмотренные законом нормы.

Об этом на брифинге по итогам заседания СНБО заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, отвечая на вопросы журналистов.

"Закон четко предусматривал, на моей памяти, 3 или 5 сроков для возможности легализации этих транспортных средств. Полиция в течение этих мораториев не налагала штрафы. Поэтому с завтрашнего дня Нацполиция будет выполнять предусмотренные законом нормы", - сказал Монастырский.

"В том числе штрафование и все предусмотренные законом нормы", – добавил он.

Согласно законодательству, полиция теперь может останавливать нерастаможенные "евробляхи" и налагать на их владельцев штрафы от 8,5 тыс грн, а также - передавать данные об этих авто в Гостаможслужбу.

В то же время, таможенники будут взимать штрафы (вплоть до 170 тыс грн) за превышение сроков ввоза автомобилей. После уплаты штрафа авто можно будет вывезти за границу или растаможить его в Украине.

Нарушителям также угрожает наложение ареста на счета и имущество.

При этом до 8 февраля 2022 года еще действует возможность льготного растаможивания "евроблях" для участников боевых действий в зоне проведения ООС.

Напоминаем:

Период льготного растаможивания "евроблях" заканчивается 10 ноября, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

В октябре этого года в Украине зарегистрировали 56 100 подержанных легковых авто – это рекорд регистраций за месяц с февраля 2019 года.

За время действия льготного режима растаможки авто на "еврономерах" в бюджет поступило 2,3 млрд грн.

Упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на еврономерах можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года включительно.

За 100 дней действия законов по упрощенному таможенному оформлению и налогообложению авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября) оформили почти 40 тыс. таких авто, в бюджет за этот период уплачено около 1,4 млрд грн.

С 15 июня на Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, теперь подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Экономическая правда