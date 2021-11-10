Вопрос с "евробляхами" решен, больше льготных периодов не будет – нардеп

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Период льготного растаможивания "евроблях" заканчивается 10 ноября, глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что больше никаких льготных периодов не будет.

Об этом он написал в Telegram.

"Вопрос с евробляхами решен. Больше никаких отсрочок/льготных периодов не будет. Теперь – закон один для всех", - заявил нардеп.

По его словам, более 83 тыс авто растаможено, бюджет получил 2,9 млрд грн.

Он попросил Нацполицию "принять меры по недопущению проезда евроблях по улицам и дорогам нашей страны".

Напоминаем:

В октябре этого года в Украине зарегистрировали 56 100 подержанных легковых авто – это рекорд регистраций за месяц с февраля 2019 года.

За время действия льготного режима растаможки авто на "еврономерах" в бюджет поступило 2,3 млрд грн.

Упрощенным таможенным оформлением и налогообложением авто на еврономерах можно воспользоваться до 10 ноября 2021 года включительно.

За 100 дней действия законов по упрощенному таможенному оформлению и налогообложению авто "на еврономерах" (с 15 июня по 22 сентября) оформили почти 40 тыс. таких авто, в бюджет за этот период уплачено около 1,4 млрд грн.

С 15 июня на Украине начали действовать новые правила льготного растаможивания автомобилей с иностранной регистрацией ("евроблях").

Согласно новым правилам, теперь подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от его стоимости.

Отмечалось, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

В то же время по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Экономическая правда