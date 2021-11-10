Кабмин объединит Центрэнерго с госшахтами под большую приватизацию

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Кабинет Министров возобновил НАК "Энергетическая компания Украины", вместе с госшахтами ей передадут акции "Центрэнерго" с целью приватизации в будущем.

Об этом известно с заседания правительства.

Решение о ликвидации "Энергетической компании Украины" было принято еще в 2014 году.

Далее "Центрэнерго" объединят с госшахтами в единую структуру.

"Это позволит обеспечить бесперебойные поставки угля для "Центрэнерго", а государственные шахты получат четкий канал сбыта, нормальный уровень расчетов и возможности для модернизации", - отметил премьер-министр Денис Шмигаль.

Таким образом, правительство готовит предприятие к приватизации, что вместе с шахтами будет представлять больший интерес к активам. 100% компании станут объектом крупной приватизации, отмечается в пояснительной записке к постановлению.

Напоминаем:

"Центрэнерго" могут объединить с шахтами 2 угольных госкомпаний: шахтами ГП "Добропольеуголь-добыча", ГП "Шахта имени М.С. Сургая" и двумя шахтами из ГП "Селидовуголь" - "Украина" и "Котляревская".

Кабмин еще в начале октября 2020 г. утвердил план мероприятий по созданию нового акционерного общества (АО) с участием государственных угледобывающих предприятий и ПАО "Центрэнерго". В конце концов, решили использовать уже существующее предприятие.

Экономическая правда