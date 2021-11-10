Китайский застройщик Evergrande официально потерпел дефолт – инвестор в облигации компании

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Китайский застройщик China Evergrande Group снова не заплатил проценты инвесторам по облигациям – инвестор Deutsche Markt Screening Agentur GmbH готовит процедуру банкротства компании.

Об этом говорится в пресс-релизе Deutsche Markt Screening Agentur GmbH.

Отмечается, что 10 ноября Evergrande снова не выплатила проценты международным инвесторам.

"DMSA инвестирует в эти облигации и не получала никаких процентов до сегодняшнего конца льготного периода. Сейчас DMSA готовит процедуру банкротства Evergrande и призывает всех инвесторов в облигации присоединиться к ней", - говорится в пресс-релизе.

В DMSA заявляют, что второй крупнейший китайский девелопер China Evergrande Group в сентябре не выплатил проценты по 2 видам облигаций и имел 30-дневный льготный период, который заканчивался в октябре.

"Однако незадолго до окончания льготного периода общественность ввели в заблуждение слухи о якобы выплате процентов. Международные СМИ также восприняли слухи как должное. Лишь DMSA на тот момент уже признало дефолт и доказало в исследовании, что банкротство Evergrande, корпорации с наибольшей задолженностью в мире, может в конечном счете привести к краху мировой финансовой системы", - подчеркивают в DMSA.

"Центробанк США подтвердил наше мнение вчера. В своем последнем отчете о стабильности он четко указал на опасность, которую может иметь крах Evergrande для мировой финансовой системы", - сказал старший аналитик DMSA Марко Мецлер.

Он объясняет: чтобы иметь возможность подать заявление о банкротстве компании как кредитор, DMSA сама инвестировала в облигации Evergrande, льготный период которых истек 10 ноября 2021 года.

В общем, Evergrande должен выплатить 148,13 млн долларов в виде процентов по трем облигациям не позднее 10 ноября.

"Но пока мы не получили никаких процентов по нашим облигациям", - подчеркнул Мецлер.

"Учитывая, что банки в Гонконге закрываются сегодня, есть уверенность, что эти облигации подверглись дефолту", - добавил он.

По его словам, проблема Evergrande в том, что все 23 облигации в обращении имеют пункт о перекрестном дефолте.

"Это означает, что если одна из этих облигаций не выплачивается, все 23 облигации автоматически получат статус "по умолчанию", – говорит Мецлер.

Но это автоматически не приводит к банкротству Evergrande Group, говорят в DMSA.

"Для определения банкротства необходимо подать в суд заявление о банкротстве. Это может сделать как сама компания, так и один или несколько кредиторов компании. И это то, что сейчас запланировано", - говорится в пресс-релизе.

"DMSA готовит процедуру банкротства Evergrande. Мы уже ведем переговоры с другими инвесторами по этому поводу. Мы были бы рады, если бы другие инвесторы присоединились к нашей группе", - говорит Мецлер.

"Как только суд откроет производство по делу о банкротстве, Evergrande также будет официально банкротом – и это только вопрос дней", - подчеркнули в DMSA.

Ранее Reuters сообщило, что Evergrande балансирует на грани дефолта, поскольку 30-дневный льготный период для выплаты процентов на более чем 148 миллионов долларов по облигациям 2022, 2023 и 2024 годов заканчивается в среду.

Издание напоминает, что компания в целом имеет обязательства в 300 млрд дол.

"Невыплата приведет к официальному дефолту компании и повлечет за собой перекрестный дефолт для других долларовых облигаций Evergrande, что усугубит долговый кризис, нависший над второй по величине экономикой мира", - писало агентство.

В Reuters добавили, что по состоянию на вечер среды по азиатскому времени от Evergrande не было сообщений об оплате.

Напомним:

Китайский застройщик China Evergrande Group уплатил проценты по облигациям в долларах США - за несколько дней до конечного срока, после которого мог быть объявлен формальный дефолт.

Накануне китайская компания Evergrande договорилась об отсрочке выплат по бондам в 260 млн долларов.

Акции и облигации китайских девелоперов резко упали 8 октября, рынок опасается распространения долговых проблем China Evergrande Group на весь сектор.

Сообщалось, что на бирже в Гонконге 4 октября приостановили торговлю акциями одного из крупнейших девелоперов Китая Evergrande Group и его подразделения - компании по управлению имуществом Evergrande Property Services Group. Evergrande могла продать контрольный пакет акций своего подразделения.Однако 20 октября стало известно, что сделка сорвалась.

Еще два китайских застройщика вызывают обеспокоенность относительно их способности погашать долг: Fantasia Holdings уже не смогла погасить облигации на сумму 205,7 млн долл, а по Sinic Holdings есть неопределенность относительно погашения облигаций в размере 246 млн долл.

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Экономическая правда