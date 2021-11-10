Апелляцию на закрытие дела "Роттердам+" отзывают

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Бывший нардеп Виктор Чумак отзывает свою апелляцию в Высшем антикоррупционном суде на решение о закрытии дела "Роттердам+".

Об этом сообщил глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, фото заявления об отзыве апелляционной жалобы.

Согласно фото, ВАКС получил заявление 9 ноября. Апелляция касается решения следственной судьи ВАКС Екатерины Широкой, которая оставила в силе постановление о закрытии дела "Роттердам+".

фото цпк

Чумак в комментариях к сообщению в Facebook подтвердил информацию.

Ранее старший прокурор по делу Денис Демкив заявлял, что в случае отказа Апелляционной палаты ВАКС в удовлетворении апелляций на постановление о закрытии дела "Роттердам+", это будет окончательным решением по делу. По его словам, действующим УПК не предусмотрено обжалование постановлений о закрытии дела в Верховный суд.

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Непотопляемый "Роттердам+": как "элита" оставила в дураках всю страну

Напоминаем:

Генпрокурор Ирина Венедиктова 5 мая сменила старшего группы прокуроров в уголовном производстве "Роттердам +" Виталия Пономаренко, который трижды закрывал это производство.

20 мая новый старший группы прокуроров Денис Демкив по делу "Роттердам +" решил ее закрыть четвертый - Национальное антикоррупционное бюро обжалует решение к руководителю прокуратуры.

В марте 2016 Нацкомиссия утвердила новую методику определения оптовой рыночной цены на электроэнергию.Согласно ей, стоимость угля в производстве угольно-тепловой генерации считалась по формуле "стоимость угля в порту Роттердам плюс стоимость его доставки в Украину".

Из-за применения новой формулы тепловые генерации, в том числе генерации ДТЭК Рината Ахметова и государственное "Центрэнерго", стали продавать электроэнергию дороже.

Формула утратила силу с 1 июля этого года в связи с переходом Украины на новый рынок электроэнергии.

8 августа 2019 года детективы НАБУ по делу "Роттердам+" сообщили о подозрениишести лицам, в частности экс-главе Нацкомиссии Дмитрию Вовку и Владимиру Бутовскому.

По данным следствия, Волк по предварительному сговору с группой других лиц разработали и в 2016 году приняли необоснованный регуляторный акт, так называемую "формулу Роттердам +".