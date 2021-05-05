"Нафтогаз" у першому кварталі отримав 12,6 мільярдів чистого прибутку – фіндиректор

У першому кварталі 2021 року "Нафтогаз" отримав 12,6 млрд грн чистого прибутку.

Про це повідомив у Facebook фінансовий директор групи "Нафтогаз" Петер ван Дріл.

"Раніше ми заявляли, що очікуємо, що "Нафтогаз" стане прибутковим у першому кварталі. Я радий повідомити, що чистий прибуток у першому кварталі 2021 року становить 12,6 млрд грн (попередній результат, що підлягає подальшому перегляду). Чистий прибуток за той же період 2020 року становив 3,2 млрд грн.

Бізнес-середовище демонструє явні ознаки відновлення за вищих цін та більшого попиту, ніж минулого року. Очікуваний результат свідчить про нашу стійкість завдяки покращенню прибутковості три квартали поспіль", - написав він.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів звільнив Андрія Коболєва з посади голови правління НАК "Нафтогаз України". Крім того, уряд припинив повноваження незалежних членів Наглядової ради НАК "Нафтогаз України", представників держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України".

Водночас, нинішніх незалежних членів Наглядової ради НАК та представників держави у Наглядовій раді було переобрано в такому самому складі до проведення конкурсу на 4 незалежних членів ради.

Група Нафтогаз за 2020 рік отримала збиток у 19 мільярдів гривень внаслідок низького попиту та цін на газ, у 2019 році компанія отримала 2,6 млрд грн прибутку.

Кабмін призначив з 29 квітня в.о. міністра енергетики Юрія Вітренка головою правління "Нафтогазу".

Економічна правда