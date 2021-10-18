Рада рассмотрит три закона для транша от МВФ: о чем они

снимок трансляции заседания рады

На сессионной неделе 18-22 октября Верховная Рада планирует принять законы №5850, №5852 и №5853, необходимые для получения очередного транша МВФ.

Об этом шла речь во время согласительного совета, которое состоялось 18 октября. Также об этом накануне сообщил председатель фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Законопроекты вносят изменения в закон о Национальном банке Украины и другие законы. Их цель, как говорится в пояснительных записках, - повышение политической независимости регулятора.

Принятие указанных законопроектов во втором чтении предварительно запланировано на вторник, 19 октября.

Что меняет законопроект №5850?

Ключевым законопроектом из серии изменений в закон о Нацбанке является законопроект №5850. Одной из наиболее дискуссионных норм в нем есть изменение полномочий Совета Национального банка - надзорного органа, члены которого назначаются по квотам президента и парламента.

К лету 2020 года Совет Нацбанка называли одним из инструментов политического давления на регулятор. В частности из-за заявлений главы этого органа Богдана Данилишина.

Законопроектом №5850 предлагается ограничить функционал Совета Нацбанка.

В случае его принятия Совет НБУ больше не сможет осуществлять анализ влияния денежно-кредитной политики регулятора на социально-экономическое развитие и предоставлять предложения к изменению этой политики правлению НБУ; давать оценку работы правления НБУ.

Законопроект также устанавливает жесткие ограничения к потенциальным членам Совета НБУ (в частности, запрещается становиться членами совета НБУ лицам, привлеченным к уголовной ответственности или тем, кто возглавлял банк, который Нацбанк признал неплатежеспособным).

Накануне против принятия изменений в закон о НБУ выступал глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

"Никогда не будет работать организация в нормальном режиме, если она знает, что ее ждет очередная смена той или иной законодательной нормы. Поэтому я думаю, что уже пора прекращать нам перманентные изменения в закон о Нацбанке, обеспечивать в первую очередь законодательную стабильность и работать", - заявлял он 13 сентября.

Законопроект должен ввести "кодекс этики" работников НБУ, а также уточнить основания для увольнения главы Нацбанка и его заместителей.

В денежно-кредитной политике законопроектом предлагается предоставить Нацбанку право начислять проценты по средствам, которые банки держат на счетах в Нацбанке. Также совершенствуются процедуры по управлению золотовалютными резервами Украины.

Также Нацбанку предоставляются права открывать и закрывать зарубежные представительства.

Законопроектом предлагается отменить обязанность (вместо оставить право) Нацбанка проводить консультации с правительством, а также исключить норму, согласно которой НБУ должен поддерживать экономическую политику правительства по статье 52 закона о Нацбанке (из-за того, что она дублируется в законе).

Что меняет законопроект №5852?

Этот законопроект дополняет предыдущий. Им вносятся изменения в закон о публичных закупках, согласно которым из-под действия этого закона исключены закупки Нацбанком услуг юридического сопровождения дел за рубежом.

В законопроекте это мотивируется тем, что полная процедура закупки таких услуг достаточно длительная - она может закончиться через 3-4 месяца, из-за чего интересы НБУ в международных спорах могут пострадать.

В случае принятия законопроекта НБУ сможет проводить закупку услуг юристов для споров в других странах без публичных тендеров.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что правоохранительные органы расследуют дело против первой замглавы НБУ Екатерины Рожковой по закупке Нацбанком услуг компании Kroll и других юридических компаний, привлеченных к делам против ексвласникив "ПриватБанка". В Нацбанке эти заявления отвергают.

Что меняет законопроект №5853?

Этот законопроект вносит изменения в Бюджетный кодекс. Ими предлагается изменить коммуникацию НБУ с правительством при подготовке бюджетной декларации (плана доходов и расходов государства на 3 года).

Сейчас НБУ будет подавать президенту, правительству и Верховной Раде прогнозы своих доходов. Причем, делать это регулятор должен несколько раз: до 1 марта (предшествующего бюджетному периоду) - предварительные прогнозы, а до 15 апреля - уточненные прогнозы.

На основании этих данных Минфин готовит бюджетную декларацию и рассчитывает доходы бюджета.

В Нацбанке такую форму взаимодействия считают политическим давлением. Если НБУ подаст прогноз своей прибыли (который по закону должен быть перечисленным в бюджет) он должен будет придерживаться этого плана.

Законопроектом предлагается обязать НБУ только информировать правительство, президента и парламент о прогнозах своих доходов. Таким образом с Нацбанка, якобы, снимается ответственность за несоответствие реальных доходов заложенным в бюджете.

Напоминаем:

Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о продолжении программы stand-by на 6-9 месяцев, действующая программа заканчивается 8 декабря.

Министр финансов Сергей Марченко допускает продление действующей 18-месячной программы stand-by с Международным валютным фондом на полгода.

Советник президента по вопросам экономики Олег Устенко считает, что Украина может получить 700 млн долларов транша от МВФ в сентябре, он также не исключает возможности продолжения программы.

Ранее на вопрос журналиста ЭП председатель НБУ Кирилл Шевченко также отметил, что допускает большую сумму с учетом пропуска нескольких траншей.

Европейская Комиссия одобрила выделение Украине второго транша макрофинансовой помощи в 600 млн евро. Ранее условием для его поступления называли решение МВФ.

Ярослав Винокуров, ЭП