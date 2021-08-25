Марченко допускає продовження програми МВФ stand-by на пів року

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Міністр фінансів Сергій Марченко допускає продовження чинної18-місячної програми stand-by з Міжнародним валютним фондом на пів року.

Про це він сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Це обговорюється, проте остаточного рішення ще немає. Тобто продовження програми stand-by на пів року можливо. Але казати про таке продовження поки рано", - заявив міністр.

За його словами, рішення повинно бути погоджено з партнерами.

Марченко нагадав, що Україна очікує місію Фонду в вересні.

"Відбулася розмова президента України з главою МВФ Крісталіною Георгієвою. Це була ініціатива виконавчого директора щодо приїзду цієї місії. Очікуємо місію в вересні, як це і було сказано", - резюмував голова Мінфіну.

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Нагадаємо:

Радник президента з питань економіки Олег Устенко вважає, що Україна може отримати 700 млн доларів траншу від МВФ у вересні, він також не виключає можливості продовження програми.

В Офісі президента не сумніваються, що місія МВФ, яка приїде до України у вересні, залишиться задоволеною прогресом України на шляху реформ.

Рада керівників Міжнародного валютного фонду затвердила загальний розподіл спеціальних прав запозичення на суму, еквівалентну 650 мільярдів доларів. Україна отримає 2,7 мільярда доларів.

Зарахування 2,7 млрд дол від МВФ у рамках розподілу спецправ запозичень на 650 млрд дол має відбутись до кінця серпня, рішення про використання коштів ухвалюватиме Мінфін.

Директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва телефоном поспілкувалася з президентом Володимиром Зеленським та анонсувала візит місії фонду до України у вересні.