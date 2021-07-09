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НБУ розглядає можливість відкриття своїх філій за кордоном

П'ятниця, 9 липня 2021, 17:56
 
nbu/flickr

Національний банк опрацьовує можливість відкриття за межами України своїх філій та представництв, адже це сприятиме представленню інтересів України у фінансовій сфері за її кордонами.

Про це НБУ повідомив у відповідь на запит ЕП.

"Це поширена практика, яка використовується іншими центробанками країн світу", – зазначили у регуляторі. 

Функції майбутнього представництва чи філіалу включає взаємодію з центробанками та іншими регуляторами для представлення та захисту в іноземній державі інтересів України у фінансовій сфері. 

Крім того, його функціями буде донесення оперативної інформації про дії та плани НБУ з  розвитку фінансового сектору, вирішення нагальних питань у взаємодії з іноземними інвесторами та сприяння розвитку  торговельно-економічних  зв'язків України і  виконанню  договорів,  укладених з фінансовими регуляторами держав перебування.

Нагадуємо:

Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4367 щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках, ухвалення якого є важливою умовою в рамках програми фінансування stand-by МВФ.

Цим законом, зокрема, розширюються повноваження правління Нацбанку у частині рішень про створення та ліквідацію відокремлених підрозділів НБУ за кордоном, а також ухвалення положень цих підрозділів.

Економічна правда

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Нацбанк

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